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    ​Суд признал итальянский клуб "Парма" банкротом

    Владелец и президент клуба Джампьетро Маненти был арестован

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Итальянский суд признал футбольный клуб Серии А "Парма" банкротом.

    Как передает Report, накануне владелец и президент клуба Джампьетро Маненти был арестован по делу о махинациях.

    Долг клуба составляет 110 млн долларов. Весь сезон его игроки не получали зарплату.

    Пока непонятно, смогут ли футболисты закончить сезон. В настоящий момент клуб находится на последнем месте в турнирной таблице.

    Хотя "Парма" никогда не завоевывала золотые медали чемпиона Италии, она становилась трижды обладателем Кубка Италии и однажды выиграла Суперкубок Италии. Также на счету этого итальянского клуба два Кубка УЕФА, один Кубок обладателей кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА.

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