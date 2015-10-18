Стыковые матчи Евро-2016: скандинавское дерби и шестая попытка Украины

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 2016 года состоялась в воскресенье в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Восемь команд, занявших в своих подгруппах третьи места и не сумевших напрямую квалифицироваться на турнир, узнали соперников по стыковым матчам за право следующим летом отправиться на европейский футбольный форум во Францию.

Пожалуй, самым многообещающим станет противоборство двух скандинавских сборных — Швеции и Дании. Сборная Украины в шестой раз постарается преодолеть стыковые матчи, сломив сопротивление словенцев. Команда Боснии и Герцеговины попытается впервые в своей истории пробиться на Евро в сражении с командой Ирландии, также встретятся сборные Норвегии и Венгрии.

Первые игры состоятся 12, 13 и 14 ноября. Ответные — 15, 16 и 17 ноября.

Рейтинг УЕФА разбил сборные на "сеяных" и "несеяных"

Чемпионат Европы по футболу состоится с 10 июня по 10 июля 2016 года во Франции. В турнире примет участие рекордное количество команд — 24. По итогам отборочного цикла участие в турнире себе обеспечили 18 лучших сборных, занявших в своих группах первые и вторые места. Сборная Франции будет выступать в качестве хозяйки турнира, еще одну прямую путевку получила Турция как лучшая среди команд, ставших третьими.

Остальными командами, которые попали в стыковые матчи, стали Босния и Герцеговина, Украина, Ирландия, Словения, Венгрия, Швеция, Норвегия и Дания. На первом этапе всех участников разбили по двум группам, определив так называемые "сеяные" и "несеяные" сборные в соответствии в октябрьским рейтингом УЕФА. Таким образом, "сеяными" стали сборные Боснии и Герцеговины, Украины, Швеции и Венгрии. В корзину "несеяных" попали датчане, ирландцы, норвежцы и словенцы.

Украина довольна жребием

В церемонии жеребьевки стыковых матчей принял участие генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и чемпион мира 1984 года в составе сборной Франции Доминик Рошто. Первыми они вытянули шары с названием сборных Украины и Словении.

Украинцы под руководством тренера Михаила Фоменко достаточно неплохо провели отборочный цикл, и лишь в последнем туре, потерпев поражение от Испании со счетом 0:1, упустили шанс стать лучшей третьей командой.

Стыковые матчи для украинцев являются непреодолимым препятствием: ранее команда пять раз в них участвовала и неизменно терпела фиаско. При этом, отбираясь на Евро-2000, сборная Украины споткнулась как раз о команду Словении, уступив ей по сумме двух встреч — 2:3. Любопытно, что тогда словенцами руководил Сречко Катанец, который в 2013 году вернулся на пост главного тренера своей национальной команды.

Впрочем, на этот раз украинцы, которые первый матч будут проводить на своем поле, преисполнены надеждами преодолеть несчастливый барьер и во второй раз в своей истории пробиться на чемпионат Европы. Результатами жеребьевки наши географические соседи остались довольны.

"Нам попался хороший соперник, — заявил официальному сайту УЕФА тренер сборной Украины Александр Заваров. — Мы можем быть довольны жребием. Важно в домашнем матче создать задел для ответной игры. И еще нельзя допускать недооценки словенцев, что, очевидно, имело место в прошлом. Наши футболисты должны со всей ответственностью подойти к этим матчам".

Швеция — Дания: шансы равны

Пожалуй, самым интригующим станет противостояние двух скандинавских сборных — Дании и Швеции. Датчане в своей группе пропустили вперед команды Португалии и Албании, что в некоторой степени стало сенсацией. Высшим достижением датской сборной стала во многом неожиданная победа на чемпионате Европы 1992 года. Однажды датчане участвовали в стыковых матчах к Евро-2000, и тогда взяли верх над сборной Израиля.

Шведы будут участвовать в "стыках" впервые. Но эта команда не пропускает финальную часть чемпионата Европы с 1996 года. Вот и сейчас шведы и, в частности, лидер атак этой команды Златан Ибрагимович, просто не мыслят турнир без своей команды, тем более что первый стыковой матч проведут в родных стенах.

"Такой турнир пройдет без меня? Это просто немыслимо, — заявил английскому изданию Mirror Ибрагимович. — Мы не смогли попасть в финальный турнир напрямую, поэтому пойдем другим путем. Кто бы нам ни достался, нас ждут непростые матчи. Команды проводят такие матчи под девизом "все или ничего". Но я уверен, что мы пройдем".

Шансы обеих команд выглядят примерно равными. Сборные Швеции и Дании в своей истории встречались между собой 104 раза. В 45 матчах победу праздновали шведы, 40 игр закончились в пользу датских футболистов, еще 19 встреч завершились вничью.

Боснийцы в двух шагах от Евро, норвежцы уверены в своих силах

В оставшихся парах между собой сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Ирландии, а также Норвегии и Венгрии. Боснийская команда может пробиться на чемпионат Европы впервые в своей истории, но для этого балканской команде необходимо преодолеть более опытную сборную Ирландии, которая дважды участвовала в европейском футбольном форуме.

До этого обе команды между собой встречались лишь раз, победу одержали ирландцы. Каким результат будет теперь, станет известно в ближайшее время. Большое значение будет иметь результат первого матча, который состоится в Боснии и Герцеговине.

Не менее интересным получится и противостояние сборных Венгрии и Норвегии. Можно не сомневаться, что у венгров на стыковые матчи будет особая мотивация, ведь последний раз они принимали участие в финальной части чемпионата Европы в далеком 1972 году. Но и норвежцы не собираются упускать своего. Сборная Норвегии участвовала на Евро лишь однажды, в 2000 году, и наверняка мечтает повторить это достижение.

Технический директор Футбольной ассоциации Норвегии Нильс-Йохан Семб оценил шансы национальной команды, которая начнет стыки на своем поле, как хорошие. "Оба матча с венграми будут очень упорные, но я убежден, что нам по силам одержать победу по сумме двух встреч. Мы должны быть настроены оптимистично", — сказал он официальному сайту УЕФА.

Болельщиков обеих сборных ждет упорное соперничество. Команды между собой провели 16 матчей, одержали почти одинаковое число побед — венгры брали верх шесть раз, норвежцы — пять. Еще пять матчей завершились вничью.

Все участники чемпионата Европы станут известны поздно вечером 17 ноября, а уже 12 декабря участники турнира узнают своих соперников по групповому этапу, когда в Париже пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2016.