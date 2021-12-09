Строительство стадиона "Имарет" перенесут в другую часть Агдама

Хочу сказать футбольным болельщикам, что мы планируем строительство стадиона "Имарет" в Агдаме. Однако не на прежнем месте, не в дворцовом комплексе, где расположен дворец Панахали-хана, а в другой части города с более просторной инфраструктурой.

Хочу сказать футбольным болельщикам, что мы планируем строительство стадиона "Имарет" в Агдаме. Однако не на прежнем месте, не в дворцовом комплексе, где расположен дворец Панахали-хана, а в другой части города с более просторной инфраструктурой.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов в интервью официальной прессе.

Он отметил, что в настоящее время ведутся проектные работы: "В этом спортивном квартале мы планируем построить не только футбольный стадион, но и открытые и крытые спортивные залы для различных спортивных соревнований. Планируется проектирование средней школы со спортивным уклоном, а также спортивного летнего лагеря для детей, которые будут приезжать сюда из других регионов Азербайджана".