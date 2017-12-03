"Страсбург" нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате Франции - ВИДЕО

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на выезде уступил «Страсбургу» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в сезоне-2017/18.

Как передает Report, решающим в поединке стал мяч нападающего «Страсбурга» Стефана Бахокена на 65-й минуте.

Несмотря на неудачу, ПСЖ с 41 очком в активе сохранил лидерство в турнирной таблице французского чемпионата, он опережает ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 10 баллов. «Страсбург», набрав 18 очков, идёт 14-м.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Унаи Эмери призвал арбитров защищать нападающего команды Неймара.