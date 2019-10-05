Сегодня стартует заключительный тур I круга Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день VII тура состоятся два матча.

Одна из игр пройдет в Баку, другая в Сумгайыте.

Откроется тур встречей "Сумгайыт" – "Кешля". Хозяева поля с 6 очками занимают 6-ое место, гости 10 очками делят 2-3 места.

Отметим, что в Премьер-лиге команды между собой встречались 28 раз. Из них 14 побед на счету бакинцев, 7 - в активе "Сумгайыта". Разница мячей также в пользу "Кешля" 44-28. Столичный клуб в последних 17 играх не уходит из поля без забитого гола.

В другой встрече дня "Нефтчи" сыграет с "Сабаилом". Флагман с 8 очками на 4-ом месте, а "Сабаил" с 10 очками делят 2-3 места. Команды всего лишь 8 раз встречались между собой, в 5 из которых победу одержали «нефтяники». Разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Нефтчи" 18-6.

Отметим, что I круг завершится завтра матчами "Зиря" – "Габала" и "Карабах" - "Сабах".

Премьер-лига Азербайджана, VII тур

5 октября (суббота)

17:00. "Сумгайыт" – "Кешля"

Судьи: Сабухи Байрамов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

«Капитал Банк Арена»

19:15. "Нефтчи" - "Сабаил"

Судьи: Рауф Джаббаров, Нахид Алиев, Джаваншир Юсифов, Намик Бекиров

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Аслан Шахгялдиев

«Баксель Арена»