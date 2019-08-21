Стартовал раунд плей-офф в Лиге Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, в первый игровой день состоялись 3 матча. Кипрский АПОЭЛ, выбивший из соревнования в 3-м отборочном раунде чемпиона Азербайджана "Карабах", принял у себя дома нидерландский "Аякс". Встреча завершилась безголевой ничьей.

В других матчах "Брюгге" (Бельгия) одолел в гостях ЛАСК (Австрия), а "Славия" (Чехия) переиграла в Румынии ЧФР.

Лига Чемпионов УЕФА

Раунд плей-офф, первые игры

23:00. ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:1

23:00. АПОЭЛ (Кипр) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:0

23:00. ЧФР (Румыния) - "Славия" (Чехия) - 0:1