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Стало известно, за кого голосовали Левандовски, Месси и Роналду

Стало известно, за кого голосовали Левандовски, Месси и Роналду Стало известно, за кого проголосовали Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.
Футбол
18 января 2022 г. 09:59
Стало известно, за кого голосовали Левандовски, Месси и Роналду

Стало известно, за кого проголосовали Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

Как сообщает Report, Роберт Левандовски лучшим игроком года выбрал Жоржиньо Фрелло («Челси»), на второе место он поставил Лионеля Месси («ПСЖ»), а на третье - Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который по итогам голосования стал вторым, на первое место поставил Неймара (5 очков), а на второе — Килиана Мбаппе (3 очка). Оба — его одноклубники по «ПСЖ». Третьим у Месси стал нападающий «Реала» Карим Бензема (1 очко). .

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком года выбрал Роберта Левандовского. На второе место игрок «МЮ» поставил полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, а на третье - одноклубника Канте Жоржиньо.

Напомним, игроком года по версии ФИФА признали бомбардира Баварии Роберта Левандовского.

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики.

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Версия на английском языке Lewandowski, Ronaldo, Messi's votes for Best FIFA Men's Player Award revealed
Версия на азербайджанском языке Levandovski, Messi və Ronaldunun kimlərə səs verdikləri bəlli olub

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