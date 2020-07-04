О нас
Report Georgia

Стало известно, в какой клуб может перейти Месси

Стало известно, в какой клуб может перейти Месси Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Футбол
0
4 июля 2020 г. 08:06
Стало известно, в какой клуб может перейти Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как передает Report, об этом сообщает аргентинский журналист Кристиан Мартин в своём Twitter.

По данным источника, Месси может подписать контракт с «Манчестер Сити» в случае ухода из "Барселоны". Примечательно, что в стане "горожан" Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой, вместе с которым работал в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть "Барселону".

33-летний Месси является воспитанником "сине-гранатовых". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Messi karyerasını "Mançester Siti"də davam etdirə bilər

Новости партнеров

Другие новости из категории

Атлетико разгромил Мальорку и продлил беспроигрышную серию
"Атлетико" разгромил "Мальорку" и продлил беспроигрышную серию
4 июля 2020 г. 02:25
Один из лучших бомбардиров сборной Чехии завершает карьеру 
Один из лучших бомбардиров сборной Чехии завершает карьеру 
4 июля 2020 г. 02:17
СМИ: Лионель Месси уходит из Барселоны
СМИ: Лионель Месси уходит из "Барселоны"
3 июля 2020 г. 15:18
Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде
Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде
3 июля 2020 г. 06:44
Тоттенхэм на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии
3 июля 2020 г. 04:10
Реал победил в шестом матче подряд в Ла Лиге
"Реал" победил в шестом матче подряд в Ла Лиге
3 июля 2020 г. 02:17
Аталанта одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии
"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии
3 июля 2020 г. 01:01
Стал известен бюджет ПСЖ на ближайшее трансферное окно
Стал известен бюджет "ПСЖ" на ближайшее трансферное окно
2 июля 2020 г. 19:37
Полиция обыскивает игрока Гамбурга по подозрению в нарушении закона
Полиция обыскивает игрока "Гамбурга" по подозрению в нарушении закона
2 июля 2020 г. 19:10
Фернандеш обновил рекорд Роналду
Фернандеш обновил рекорд Роналду
2 июля 2020 г. 17:23

Последние новости

08:16
Ребенок погиб в результате стрельбы в США Другие страны
08:06
Стало известно, в какой клуб может перейти Месси Футбол
06:49
Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет Это интересно
06:44
Вторая перестрелка за день в США Другие страны
06:44
В США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Другие страны
05:43
В Баку молодого мужчину ударили ножом в живот Происшествия
04:54
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили Индивидуальные
04:03
В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона Другие страны
03:45
В мире коронавирусом заразились более 11 млн человек Другие страны
03:42
Стрельба в США, 4 раненых Другие страны
03:41
Еще один азербайджанских врач скончался от COVID-19 Здравоохранение
02:25
"Атлетико" разгромил "Мальорку" и продлил беспроигрышную серию Футбол
02:17
Один из лучших бомбардиров сборной Чехии завершает карьеру  Футбол
01:41
ФотоВыросло число погибших и раненых в результате взрывов на фабрике в Турции В регионе
01:25
Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter Индивидуальные