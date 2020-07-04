Стало известно, в какой клуб может перейти Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как передает Report, об этом сообщает аргентинский журналист Кристиан Мартин в своём Twitter.

По данным источника, Месси может подписать контракт с «Манчестер Сити» в случае ухода из "Барселоны". Примечательно, что в стане "горожан" Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой, вместе с которым работал в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть "Барселону".

33-летний Месси является воспитанником "сине-гранатовых". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.