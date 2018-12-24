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    Стало известно имя футболиста с самым высоким процентом точности передач в Лиге чемпионов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя самого точного распасовщика группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. 

    Как сообщает Report, это - полузащитник Боруссии Дормунд Аксель Витсель.

    29-летний бельгийский полузащитник находится на первой строчке с показателем 96%.  

    В общей сложности он отдал 447 передач на своих партнеров, из которых 427 оказались точными.

    В топ-пятерке Тони Кроос ("Реал Мадрид", Испания), Серхио Бускетс, Иван Ракитич ("Барселона", Испания) и Марек Гамшик. 

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