Стало известно имя футболиста с самым высоким процентом точности передач в Лиге чемпионов

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя самого точного распасовщика группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, это - полузащитник Боруссии Дормунд Аксель Витсель.
29-летний бельгийский полузащитник находится на первой строчке с показателем 96%.
В общей сложности он отдал 447 передач на своих партнеров, из которых 427 оказались точными.
В топ-пятерке Тони Кроос ("Реал Мадрид", Испания), Серхио Бускетс, Иван Ракитич ("Барселона", Испания) и Марек Гамшик.
Şamo QuliyevАвтор новости