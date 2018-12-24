Стало известно имя футболиста с самым высоким процентом точности передач в Лиге чемпионов

24 декабря, 2018 20:14

https://report.az/storage/news/f291c87df46fbeeb656b482cfd95ec1f/ffec0015-389e-443c-b360-ee96ab2b7303_292.jpg Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя самого точного распасовщика группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, это - полузащитник Боруссии Дормунд Аксель Витсель. 29-летний бельгийский полузащитник находится на первой строчке с показателем 96%. В общей сложности он отдал 447 передач на своих партнеров, из которых 427 оказались точными. В топ-пятерке Тони Кроос ("Реал Мадрид", Испания), Серхио Бускетс, Иван Ракитич ("Барселона", Испания) и Марек Гамшик.

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