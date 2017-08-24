Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов - СПИСОК

24 августа, 2017 01:15

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились все 32 участника группового этапа турнира. Как передает Report, Азербайджан в ЛЧ представят чемпион страны «Карабах». Жеребьевка состоится 24 августа. Лига чемпионов-2017/18: «Реал» (Испания) «Бавария» (Германия) «Челси» (Англия) «Ювентус» (Италия) «Бенфика» (Португалия) «Монако» (Франция) «Спартак» (Россия) «Шахтёр» (Украина) «Барселона» (Испания) «Атлетико» (Испания) «Пари Сен-Жермен» (Франция) «Боруссия» Дортмунд (Германия) «Севилья» (Испания) «Манчестер Сити» (Англия) «Порту» (Португалия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Наполи» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия) «Базель» (Швейцария) «Олимпиакос» (Греция) «Андерлехт» (Бельгия) «Рома» (Италия) «Бешикташ» (Турция) «Селтик» (Шотландия) «Фейенорд» (Нидерланды) «Марибор» (Словения) «Лейпциг» (Германия) ЦСКА (Россия) «Ливерпуль» (Англия) «Карабах» (Азербайджан) «Спортинг» (Португалия) АПОЕЛ (Кипр)