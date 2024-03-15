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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы Итальянская "Аталанта" со счетом 2:1 обыграла португальский "Спортинг" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Бергамо.
Футбол
15 марта 2024 г. 02:20
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Итальянская "Аталанта" со счетом 2:1 обыграла португальский "Спортинг" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Бергамо.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Адемола Лукман (46-я минута) и Джанлука Скамакка (59). У проигравших отличился Педру Гонсалвеш (33). Первая игра между командами завершилась вничью (1:1).

Португальская "Бенфика" в гостях переиграла шотландский "Рейнджерс" (1:0; 3:2 - по сумме двух матчей), итальянский "Милан" на выезде справился с чешской "Славией" (3:1; 7:3), испанский "Вильярреал" дома обыграл французский "Марсель" (3:1; 3:5), английский "Вест Хэм" на своем поле разгромил германский "Фрайбург" (5:0; 5:1), английский "Ливерпуль" в родных стенах одержал разгромную победу над чешской "Спартой" (6:1; 11:2), английский "Брайтон" дома одолел итальянскую "Рому" (1:0; 1:4).

Таким образом, в восьмерку сильнейших вышли английские "Вест Хэм Юнайтед" и "Ливерпуль", французский "Марсель", португальская "Бенфика", итальянские "Милан", "Рома" и "Аталанта", а также немецкий "Байер".

Церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: “Liverpul” və “Vest Hem” rəqiblərini darmadağın ediblər

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