Avropa Liqası: “Liverpul” və “Vest Hem” rəqiblərini darmadağın ediblər
UEFA Avropa Liqasının 1/8 finalının bütün oyunları başa çatıb.
“Report” xəbər verir ki, baş tutmuş səkkiz cavab qarşılaşmasının hamısında mərhələnin qalibi əsas vaxtda müəyyənləşib.
"Vilyarreal" - "Marsel" - 3:1 (1:0)
Qollar: Etyen Kapoe (32), A. Serlot (54), Y. Moskera (86) - Conatan Klaus (90+4)
İlk oyun 0:4. Ümumi hesab 3:5-dir. Qalib: “Marsel”dir.
"Reyncers" - "Benfika" - 0:1 (0:0)
Qollar: Rafa Silva (66)
İlk oyun 2:2. Ümumi hesab 2:3-dür. Qalib: “Benfika”.
“Vest Hem” – “Frayburq” – 5:0 (2:0)
Qollar: Lukas Paketa (9), C. Bouen (32), Aaron Kressuell (52), M. Kudus (77), M. Kudus (85)
İlk oyun 0:1. Ümumi hesab 5:1-dir. Qalib: “Vest Hem”.
"Slaviya" - "Milan" - 1:3 (0:3)
Qollar: M. Yurasek (85) - Kristian Pulişiç (33), Ruben Loftus-Çik (36), Rafael Leao (45+6)
İlk oyun 2:4. Ümumi hesab 3:7-dir. Qalib: "Milan".
"Atalanta" - "Sportinq" - 2:1 (0:1)
Qollar: A.Lukman (46), Canluka Skamakka (59) - Pedro Qonsalveş (33)
İlk oyun 1:1. Ümumi hesab 3:2-dir. Qalib: “Atalanta”.
"Liverpul" - "Sparta" - 6:1 (4:1)
Qollar: D.Nunyes (7), B.Klark (8), M.Salah (10), K.Qakpo (14), D.Soboslai (48), K.Qakpo (55) - Velko Birmançeviç (42)
İlk oyun 5:1. Ümumi hesab 11:2-dir. Qalib: “Liverpul”.
"Brayton" - "Roma" - 1:0 (1:0)
Qollar: D. Uelbek (37)
İlk oyun 0:4. Ümumi hesab 1:4-dür. Qalib: “Roma”.
“Bayer” – “Qarabağ” - 3:2 (0:0)
Qollar: Ceremi Frimponq (72), P.Şik (90+3), P.Şik (90+7) - Riçard Almeyda (58), Juninyo (67)
İlk oyun 2:2. Ümumi hesab 5:4-dür. Qalib: “Bayer”.