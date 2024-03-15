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Avropa Liqası: “Liverpul” və “Vest Hem” rəqiblərini darmadağın ediblər

Avropa Liqası: “Liverpul” və “Vest Hem” rəqiblərini darmadağın ediblər Avropa Liqası: “Liverpul” və “Vest Hem” rəqiblərini darmadağın ediblər
Futbol
15 Mart , 2024 02:19
Avropa Liqası: “Liverpul” və “Vest Hem” rəqiblərini darmadağın ediblər

Avropa Liqası: “Liverpul” və “Vest Hem” rəqiblərini darmadağın ediblər

UEFA Avropa Liqasının 1/8 finalının bütün oyunları başa çatıb.

“Report” xəbər verir ki, baş tutmuş səkkiz cavab qarşılaşmasının hamısında mərhələnin qalibi əsas vaxtda müəyyənləşib.

"Vilyarreal" - "Marsel" - 3:1 (1:0)

Qollar: Etyen Kapoe (32), A. Serlot (54), Y. Moskera (86) - Conatan Klaus (90+4)

İlk oyun 0:4. Ümumi hesab 3:5-dir. Qalib: “Marsel”dir.

"Reyncers" - "Benfika" - 0:1 (0:0)

Qollar: Rafa Silva (66)

İlk oyun 2:2. Ümumi hesab 2:3-dür. Qalib: “Benfika”.

“Vest Hem” – “Frayburq” – 5:0 (2:0)

Qollar: Lukas Paketa (9), C. Bouen (32), Aaron Kressuell (52), M. Kudus (77), M. Kudus (85)

İlk oyun 0:1. Ümumi hesab 5:1-dir. Qalib: “Vest Hem”.

"Slaviya" - "Milan" - 1:3 (0:3)

Qollar: M. Yurasek (85) - Kristian Pulişiç (33), Ruben Loftus-Çik (36), Rafael Leao (45+6)

İlk oyun 2:4. Ümumi hesab 3:7-dir. Qalib: "Milan".

"Atalanta" - "Sportinq" - 2:1 (0:1)

Qollar: A.Lukman (46), Canluka Skamakka (59) - Pedro Qonsalveş (33)

İlk oyun 1:1. Ümumi hesab 3:2-dir. Qalib: “Atalanta”.

"Liverpul" - "Sparta" - 6:1 (4:1)

Qollar: D.Nunyes (7), B.Klark (8), M.Salah (10), K.Qakpo (14), D.Soboslai (48), K.Qakpo (55) - Velko Birmançeviç (42)

İlk oyun 5:1. Ümumi hesab 11:2-dir. Qalib: “Liverpul”.

"Brayton" - "Roma" - 1:0 (1:0)

Qollar: D. Uelbek (37)

İlk oyun 0:4. Ümumi hesab 1:4-dür. Qalib: “Roma”.

“Bayer” – “Qarabağ” - 3:2 (0:0)

Qollar: Ceremi Frimponq (72), P.Şik (90+3), P.Şik (90+7) - Riçard Almeyda (58), Juninyo (67)

İlk oyun 2:2. Ümumi hesab 5:4-dür. Qalib: “Bayer”.

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