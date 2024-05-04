Винисиусу предрекли "Золотой мяч" в сезоне-2023/2024

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо оценил игру вингера мадридского "Реала" Винисиуса Журиора.

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо оценил игру вингера мадридского "Реала" Винисиуса Журиора.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Betfair, звездный ветеран предрек своему соотечественнику "Золотой мяч" в сезоне-2023/2024

"Вини забил два гола в первом полуфинале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", он является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодня.

Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на "Золотой мяч", если "Реал" станет победителем Лиги чемпионов.

Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя ещё ничего не выиграл. А если "Реал" пройдёт "Баварию" и выиграет ЛЧ, у Вини прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона", – сказал Ривалдо.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 34 матча, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.

Винисиус перешёл в "Реал" из "Фламенго" в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 150 млн.