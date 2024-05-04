О нас

Винисиусу предрекли "Золотой мяч" в сезоне-2023/2024

Винисиусу предрекли "Золотой мяч" в сезоне-2023/2024 Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо оценил игру вингера мадридского "Реала" Винисиуса Журиора.
Футбол
4 мая 2024 г. 08:44
Винисиусу предрекли Золотой мяч в сезоне-2023/2024

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо оценил игру вингера мадридского "Реала" Винисиуса Журиора.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Betfair, звездный ветеран предрек своему соотечественнику "Золотой мяч" в сезоне-2023/2024

"Вини забил два гола в первом полуфинале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", он является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодня.

Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на "Золотой мяч", если "Реал" станет победителем Лиги чемпионов.

Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя ещё ничего не выиграл. А если "Реал" пройдёт "Баварию" и выиграет ЛЧ, у Вини прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона", – сказал Ривалдо.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 34 матча, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач.

Винисиус перешёл в "Реал" из "Фламенго" в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 150 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27
Чемпионка Европы Ульвия Фаталиева вернулась на родину
Чемпионка Европы Ульвия Фаталиева вернулась на родину
1 мая 2024 г. 06:06
Президент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
1 мая 2024 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi