Назван возможный преемник Анчелотти на посту главного тренера "Реала"

Экс-футболист и тренер юношеской команды мадридского "Реала" Альваро Арбелоа хочет заменить Карло Анчелотти на посту первой команды "сливочных".

Экс-футболист и тренер юношеской команды мадридского "Реала" Альваро Арбелоа хочет заменить Карло Анчелотти на посту первой команды "сливочных".

Как передает Report со ссылкой на издание Relevo, об этом сказал представляющий интересы испанца агент Оскар Рибо.

"Альваро Арбелоа хочет стать главным тренером "Реала". Он активно работает над этим. Я не сомневаюсь, что он станет преемником Анчелотти и однажды займёт место тренера на скамейке запасных на "Бернабеу", – приводит его слова Relevo.

Отметим, контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что его преемником может стать нынешний тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо, который отказался возглавить "Баварию" и "Ливерпуль" по ходу текущего сезона.

Ещё одним кандидатом на пост главного тренера назывался ещё один экс-игрок "сливочных" Рауль Гонсалес, который на данный момент руководит второй командой мадридцев.