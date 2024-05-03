Назван возможный преемник Анчелотти на посту главного тренера "Реала"

Экс-футболист и тренер юношеской команды мадридского "Реала" Альваро Арбелоа хочет заменить Карло Анчелотти на посту первой команды "сливочных".
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"Альваро Арбелоа хочет стать главным тренером "Реала". Он активно работает над этим. Я не сомневаюсь, что он станет преемником Анчелотти и однажды займёт место тренера на скамейке запасных на "Бернабеу", – приводит его слова Relevo.
Отметим, контракт Анчелотти с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что его преемником может стать нынешний тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо, который отказался возглавить "Баварию" и "Ливерпуль" по ходу текущего сезона.
Ещё одним кандидатом на пост главного тренера назывался ещё один экс-игрок "сливочных" Рауль Гонсалес, который на данный момент руководит второй командой мадридцев.