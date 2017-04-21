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    Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

    В следующую стадию пробились «Сельта», «МЮ», «Аякс» и «Лион»

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Определились все участники полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2016/17.

    Как передает Report, по итогам четвертьфиналов турнир покинули бельгийские «Андерлехт» и «Генк», немецкий «Шальке-04» и турецкий «Бешикташ», а в следующую стадию Лиги Европы пробились испанская «Сельта», английский «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и французский «Лион».

    Жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы пройдёт в Ньоне (Швейцария) 21 апреля.

    Встречи 1/2 финала запланированы на 4 и 11 мая, а финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая.

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