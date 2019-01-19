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    Стали известны условия перехода Гонсало Игуаина в "Челси"

    Челси возьмёт Игуаина в аренду до конца текущего сезона и заплатит 9 млн евро

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Стали известны условия перехода нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат "Ювентусу", в "Челси".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Football Italia.

    По информации источника, "Челси" возьмёт Игуаина в аренду до конца текущего сезона и заплатит 9 млн евро.

    Напомним, "Милан" арендовал форварда на один сезон за 18 млн евро. В соглашении футболиста будет прописана опция выкупа Игуаина летом за 36 млн евро. При этом опция выкупа станет обязательной при выполнении следующих условий: "Челси" финиширует в топ-3 чемпионата Англии, а Игуаин забьет хотя бы один раз; Игуаин забьет не менее 15 голов в английской Премьер-лиге; "Челси" выиграет Лигу Европы, а Игуаин забьет не менее 5 мячей в турнире.

    В нынешнем сезоне итальянской Серии А 31-летний нападающий забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

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