Стали известны условия перехода Гонсало Игуаина в "Челси"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Стали известны условия перехода нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат "Ювентусу", в "Челси".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Football Italia.

По информации источника, "Челси" возьмёт Игуаина в аренду до конца текущего сезона и заплатит 9 млн евро.

Напомним, "Милан" арендовал форварда на один сезон за 18 млн евро. В соглашении футболиста будет прописана опция выкупа Игуаина летом за 36 млн евро. При этом опция выкупа станет обязательной при выполнении следующих условий: "Челси" финиширует в топ-3 чемпионата Англии, а Игуаин забьет хотя бы один раз; Игуаин забьет не менее 15 голов в английской Премьер-лиге; "Челси" выиграет Лигу Европы, а Игуаин забьет не менее 5 мячей в турнире.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 31-летний нападающий забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.