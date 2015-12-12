Стали известны составы всех групп ЧЕ-2016

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Париже состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы финального этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года.

"Report" сообщает, что составы групп на Евро-2016 выглядят следующим образом:

Группа А: Франция, Швейцария, Румыния, Албания;

Группа B: Англия, Россия, Словакия, Уэльс;

Группа С: Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия;

Группа D: Испания, Хорватия, Чехия, Турция;

Группа Е: Бельгия, Италия, Швеция, Ирландия;

Группа F: Португалия, Австрия, Венгрия, Исландия.

Матчи группового этапа чемпионата Европы пройдут 10-22 июня, встречи 1/8 финала – 25-27 июня, четвертьфиналы – 30 июня – 3 июля. Полуфинальные игры пройдут 6 и 7 июля, а финал турнира состоится 10 июля на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

В плей-офф турнира попадут по две команды, занявшие два первых места в каждой группе, а также четыре лучшие команды среди шести сборных, ставших третьими.