​Стали известны соперники "Нефтчи" во время сборов в Анталии

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Стал известен календарь товарищеских игр "Нефтчи", которые пройдут во время его тренировок в Анталии. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба, процесс подготовки начнется с 11 января. Первая игра, во время двухнедельной подготовки, пройдет 14 января. В том матче "Нефтчи" встретится с клубом "Хажер" ("Hajer") из Саудовской Аравии. Спустя три дня наша команда встретится с иранской командой "Фулад" ("Fulad"). 20 января "Нефтчи" встретится с китайской "Гуижу Рехне" ("Guiju Rehne"), на следующий день команда из Баку встретится с украинской командой "Волынь". Последнюю игру флагман проведет 23 января с молодежной командой (до 23-х лет) "Динамо" (Москва). Все контрольные матчи пройдут на стадионе спортивного комплекса "Мардан".

Отметим, что помимо предусмотренных матчей, предполагается проведение ещё одного матча.