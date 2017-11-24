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    Стали известны лучшие игроки V тура в Лиге Европы

    Футболист российского Локомотива опередил соперников

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Футболист российского "Локомотива" Джефферсон Фарфан избран игроком недели в Лиге Европы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, 33-летнему нападающего это удалось с помощью 2 голов, забитых на завершившемся победой москвичей матче с датским "Копенгагеном" (2:1) в V туре.

    Футболисту из Перу удалось набрать 41% голосов. На втором месте после Джефферсона Фарфана с 25% голосов находится нападающий "Милана" Андре Сильва. Третье место с 14% голосов занял полузащитник чешской команды "Славия" Йозеф Хушбауер. 

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