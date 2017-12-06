Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны даты первых игр 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной Футбольной Лиги (ПФЛ), игры, которые в прямом эфире будет показывать канал “CBC Sport”, пройдут в 2 дня.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые игры

10 декабря (воскресенье)

14:00. “Кешля” – “Кяпяз”

“Интер Арена”

16:00. “Зиря” – “Нефтчи”

Стадион спорткомплекса Зиря

11 декабря (понедельник)

16:00. “Габала” – “Сябаил”

Стадион. Габала

19:00. “Карабах” – “Сумгайыт”

“Азерсун Арена”