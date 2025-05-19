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Стали известны дата и место проведения церемонии вручения "Золотого мяча"-2025

Стали известны дата и место проведения церемонии вручения "Золотого мяча"-2025 Церемония вручения 69-й по счету самой престижной награды в мировом футболе "Золотого мяча" пройдет 22 сентября в парижском театре Шатле.
Футбол
19 мая 2025 г. 20:32
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Золотого мяча-2025

Церемония вручения 69-й по счету самой престижной награды в мировом футболе "Золотого мяча" пройдет 22 сентября в парижском театре Шатле.

Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на страницах журнала в соцсетях.

Организация "Золотого мяча" проводится при объявленном в прошлом году совместном партнерстве УЕФА и Groupe Amaury, владеющей медиакомпаниями France Football и L’Équipe.

Номинанты на награды этого сезона будут объявлены 6 августа.

В прошлом году награду "Золотой мяч" получил полузащитник "Манчестер Сити" (Англия) Родри.

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Версия на азербайджанском языке "Qızıl top" mükafatının təqdimetmə mərasiminin vaxtı açıqlanıb

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