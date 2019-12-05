​Стали известны подробности жеребьевки Лиги наций - 2020/21

Исполнительный комитет УЕФА принял ряд важных решений, касающихся двух крупных турниров - ближайшего первенства планеты и Лиги наций-2020/21.

Как передает Report, oпределен формат отборочного турнира чемпионата мира-2022, на котором от Европы выступят 13 из 55 сборных.Напрямую в финальный турнир выйдут 10 победителей групп.Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим по итогам плей-офф. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не вышли на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попали в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

12 участников такого отборочного мини-турнира разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Три победителя финалов получат право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

УЕФА тоже утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций 2020/21, которая пройдет 3-го марта следующего года. Состав корзин формировался в зависимости от рейтинга команд в Лиге наций сезона-2018/19.

Согласно новому формату, сборная Азербайджана во втором розыгрыше ЛН будет выступать в Дивизионе C (в предыдущем был Дивизион D). В преддверии жеребьевки “милли” попала в 4-ю корзину своего Дивизиона, вместе с Арменией, Казахстаном и Молдовой.

Лига А

Корзина 1. Португалия, Голландия, Англия, Швейцария.

Корзина 2. Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3. Босния, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4. Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Из них составят четыре группы (по четыре команды). Четыре худшие команды по итогам турнира перейдут в Лигу В.

Лига В

Корзина 1. Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 2. Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

Корзина 3. Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4. Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Из них составят четыре группы (по четыре команды). Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу А, четыре худшие — в Лигу С.

Лига С

Корзина 1. Греция, Албания, Черногория, Грузия.

Корзина 2. Северная Македония, Косово, Белоруссия, Кипр.

Корзина 3. Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

Корзина 4. Азербайджан,Армения, Казахстан, Молдавия.

Из них составят четыре группы (по четыре команды). Четыре лучшие сборные перейдут в Лигу В, две худшие — в Лигу D.

Лига D

Корзина 1. Гибралтар, Фареры, Латвия, Лихтенштейн.

Корзина 2. Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Из них составят две группы (четыре и три команды).