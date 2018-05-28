Стала известна символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2017/18

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ УЕФА на официальном сайте представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/18.

Как сообщает Report, технические наблюдатели определили 18 футболистов, попавших в сборную Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18.

Вратари: Кейлор Навас («Реал»), Алисон Бекер («Рома»).

Защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос (все – «Реал»), Хамес Родригес («Бавария»).

Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Победителем Лиги чемпионов стал «Реал», обыгравший в финале «Ливерпуль» со счётом 3:1. Для мадридского клуба эта победа в турнире стала третьей кряду и четвёртой за последние пять лет.