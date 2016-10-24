Стала известна первая пятерка претендентов на "Золотой мяч"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Журнал France Football обнародовал имена пяти кандидатов на "Золотой мяч-2016".

Как сообщает Report, двое из них являются игроками испанского "Реала" - португалец Криштиану Роналду и валлиец Гарет Бейли.

В список вошли также итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), аргентинец Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и габонец Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия", Дортмунд).

Имена остальных 25 кандидатов будут обнародованы в течение дня.

Отметим, что Криштиану Роналду дважды получал приз "Золотой мяч (2013, 2014). Журнал вручает "Золотой мяч" с 1956 года. В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). После создания новой награды "Золотой мяч ФИФА" (лучшему футболисту прошедшего календарного года в мире) обладатель премии определялся голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов со всего света.