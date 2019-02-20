Стала известна первая команда, вышедшая в 1/8 финала Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» принимала римский «Лацио».

Как передаёт Report, встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер. На 60-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал вторую жёлтую карточку полузащитнику хозяев Франко Васкесу, после чего «Севилья» осталась в меньшинстве. Через 11 минут прямую красную карточку получил хавбек «Лацио» Адам Марушич. На 78-й минуте второй гол «Севильи» забил полузащитник Пабло Сарабия.

Первый матч завершился победой «Севильи» в Риме со счётом 1:0. Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» завершил выступление в турнире.

Отметим, что остальные 15 ответных игр 1/16 финала пройдут 21 февраля.

Напомним, что первые встречи 1/16 финала Лиги Европы прошли 15 февраля.