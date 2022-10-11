Стала известна дата ввода в эксплуатацию городского стадиона в Сумгайыте

Стала известна дата ввода в эксплуатацию городского стадиона в Сумгайыте.

Стала известна дата ввода в эксплуатацию городского стадиона в Сумгайыте.

Об этом в интервью Report заявил президент футбольного клуба ”Сумгайыт" Риад Рафиев.

Глава клуба отметил, что на стадионе уже идет последний этап подготовительных работ: “Остались небольшие косметические работы. Согласно плану, к концу ноября стадион будет полностью готов".

Риад Рафиев отметил, что после завершения работ руководство и весь административный персонал клуба будут размещены на территории арены: “Здание, в котором мы сейчас находимся, будет полностью передано в распоряжение академии”.

Президент клуба также ответил на вопросы о вместимости стадиона: "Арена будет вмещать 10 тысяч болельщиков. Будут установлены два табло. Чтобы провести первую игру, нам придется подождать некоторое время. Потому что для полной готовности недавно посаженного газона требуется некоторое время”.