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Стала известна дата чемпионского матча Азербайджанской премьер-лиги

Стала известна дата чемпионского матча Азербайджанской премьер-лиги Определилось расписание матчей последнего тура премьер-лиги Азербайджана по футболу
Футбол
15 мая 2021 г. 00:50
Стала известна дата чемпионского матча Азербайджанской премьер-лиги

Определилось расписание матчей последнего тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, все встречи пройдут 19 мая. "Чемпионский" матч между "Нефтчи" и "Карабахом" состоится на стадионе "Далга Арена" в поселке Мардакян и стартует в 20:30.

Оставшиеся две встречи начнутся ранее – в 18:00.

Две игры тура будут транслироваться телеканалом CBC Sport, еще две покажет в прямом эфире официальный сайт ПФЛ.

Азербайджанская премьер-лига, XXVIII тур

19 мая (среда)

18:00. "Сабаил" - "Сумгаит"

ASCO Arena (прямой эфир/Pfl.az)

18:00. "Сабах" - "Зиря"

Bank Respublika Arena (прямой эфир/ CBC / Sport)

18:00. "Кешля" - "Габала"

"АСК Арена" (прямой эфир/Pfl.az)

20:30. "Нефтчи" - "Карабах"

"Далга Арена" (прямой эфир/CBC Sport).

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