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Стал известен последний полуфиналист Кубка Азербайджана      

Стал известен последний полуфиналист Кубка Азербайджана       Состоялся очередной ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
7 февраля 2021 г. 19:38
Стал известен последний полуфиналист Кубка Азербайджана      

Состоялся очередной ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, «Зиря» на домашнем стадионе принимала «Нефтчи».

Матч завершился безголевой ничьей. Напомним, что в первом матче «Зиря» победила со счетом 1:0.

Таким образом, по итогам двух встреч (первый - 1:0), «Зиря» вышел в полуфинал. Соперником столичного представителя на этом этапе станет «Кешля».

Отметим, что вчера в четвертьфинале "Карабах" обыграл "Габала" со счетом 3:0, а "Сумгайыт" победил "Сабаил" со счетом 2:1.

Отметим, что матчи 1/2 финала пройдут 21 и 29 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: Yarımfinalın bütün iştirakçıları müəyyənləşdi

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