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Стал известен победитель Кубка Африки - ВИДЕО

​Стал известен победитель Кубка Африки

В Египте завершился финал Кубка Африки-2019. Сборная Сенегала встречалась с командой Алжира.

На второй минуте матча нападающий Алжира Бунеджа забил гол в ворота соперника. После этого стороны не смогли отличиться и матч завершился со счётом 1:0 в пользу сборной Алжира.

Таким образом, сборная Алжира завоевала Кубок Африки, а сборная Сенегала заняла второе место. 

Напомним, что сборная Алжира стала обладателем трофея во второй раз в своей истории. Первая их победа  датирована 1990 годом.

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