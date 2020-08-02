Стал известен обладатель Кубка Португалии

В Коимбре на стадионе "Сьюдад-ди-Коимбра" состоялся финальный матч Кубка Португалии по футболу сезона-2019/2020 "Бенфика" — "Порту"

В Коимбре на стадионе "Сьюдад-ди-Коимбра" состоялся финальный матч Кубка Португалии по футболу сезона-2019/2020 "Бенфика" — "Порту".

Как передает Report, финальный свисток зафиксировал победу «драконов» со счётом 2:1.

На 37-й минуте "Порту" остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён нападающий Луис Диас. Несмотря на численное преимущество соперника, команде Сержиу Консейсау удалось выйти вперёд в начале второго тайма благодаря голу защитника Шанселя Мбембы. Спустя 11 минут Мбемба оформил дубль. В концовке форвард "Бенфики" Винисиус Мораис сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

"Порту" стал победителем Кубка Португалии в 17-й раз. "Драконы" теперь делят второе место со "Спортингом" по количеству титулов. Рекордсменом является "Бенфика" (26).