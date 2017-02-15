Стал известен номер Рамиля Шейдаева в новом клубе

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ / Стало известно, под каким номером футболист национальной сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев будет выступать за словацкий клуб "Жилина". Как сообщает Report, об этом сказал сам нападающий в интервью "Спорт день за днем".

21-летний нападающий будет выступать под номером 90, тем же, что и в российском "Зените".

Шейдаев отметил, что пока живет в гостинице, но в ближайшие несколько дней снимет квартиру.

Отметим, что Рамиль Шейдаев имеет долгосрочный контракт с турецким клубом "Трабзонспор", а за "Жилину" будет выступать на правах аренды в течение полутора лет.