О нас
Report Georgia

Стал известен бюджет "ПСЖ" на ближайшее трансферное окно

Стал известен бюджет "ПСЖ" на ближайшее трансферное окно "ПСЖ" получит на ближайшее трансферное окно порядка 70 миллионов евро
Футбол
0
2 июля 2020 г. 19:37
Стал известен бюджет ПСЖ на ближайшее трансферное окно

"ПСЖ" получит на ближайшее трансферное окно порядка 70 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, парижане намерены приобрести правого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего.

На позицию центрального защитника рассматривается Курт Зума из "Челси". Лондонцы намерены выручить за него около 30 миллионов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

На счету 25-летнего француза в текущем сезоне 34 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке PSJ transferlərə cəmi 70 milyon avro ayırdı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Полиция обыскивает игрока Гамбурга по подозрению в нарушении закона
Полиция обыскивает игрока "Гамбурга" по подозрению в нарушении закона
2 июля 2020 г. 19:10
Фернандеш обновил рекорд Роналду
Фернандеш обновил рекорд Роналду
2 июля 2020 г. 17:23
В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон
В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон
2 июля 2020 г. 14:30
Карабах обнародовал новый трансфер
Фото"Карабах" обнародовал новый трансфер
2 июля 2020 г. 12:31
Челси проиграл в гостевом матче
"Челси" проиграл в гостевом матче
2 июля 2020 г. 02:11
Наставник российского клуба подал в отставку
Наставник российского клуба подал в отставку
2 июля 2020 г. 01:24
Обнародован календарь Лиги чемпионов
Обнародован календарь Лиги чемпионов
1 июля 2020 г. 23:48
АПЛ: Арсенал разгромил Норвич Сити
АПЛ: "Арсенал" разгромил "Норвич Сити"
1 июля 2020 г. 23:05
Дональд Герье возвращается в Карабах
Дональд Герье возвращается в "Карабах"
1 июля 2020 г. 20:02
Скандальный французский форвард попрощался с Азербайджаном
Скандальный французский форвард попрощался с Азербайджаном
1 июля 2020 г. 10:32

Последние новости

19:47
В ПА ОБСЕ надеются на активизацию разрешения конфликтов после пандемии В регионе
19:37
Стал известен бюджет "ПСЖ" на ближайшее трансферное окно Футбол
19:24
Эксперты допустили, что слоны в Ботсване массово гибнут от COVID-19 Другие страны
19:10
Полиция обыскивает игрока "Гамбурга" по подозрению в нарушении закона Футбол
18:55
ЕС и Великобритания прервали раунд переговоров по Brexit из-за разногласий Другие страны
18:41
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 572 человека, 8 скончались Здравоохранение
18:36
Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев в августе Туризм
18:27
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана Армия
18:10
Начинается суд по делу женщины, ранившей гражданского мужа  Происшествия
18:10
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160 - ОБНОВЛЕНО 2 Другие страны
17:51
Соблюдение предпринимателями новых правил поведения становится необходимостью Аналитика
17:33
Для кого открылись авиарейсы Баку-Стамбул? Туризм
17:32
ФотоВ закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия Происшествия
17:24
Швейцария готова стать посредником в переговорах Израиля и Палестины Другие страны
17:23
Фернандеш обновил рекорд Роналду Футбол