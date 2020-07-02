Стал известен бюджет "ПСЖ" на ближайшее трансферное окно

"ПСЖ" получит на ближайшее трансферное окно порядка 70 миллионов евро

"ПСЖ" получит на ближайшее трансферное окно порядка 70 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, парижане намерены приобрести правого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего.

На позицию центрального защитника рассматривается Курт Зума из "Челси". Лондонцы намерены выручить за него около 30 миллионов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

На счету 25-летнего француза в текущем сезоне 34 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.