Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Стадион "Сан-Сиро" в Милане будет снесен

    Футбол
    • 30 сентября, 2025
    • 08:55
    Стадион Сан-Сиро в Милане будет снесен

    Стадион "Сан-Сиро", на котором проводят домашние матчи футбольные клубы "Интер" и "Милан", будет снесен.

    Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.

    Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона "Интеру" и "Милану". По информации Палмери, клубы снесут стадион. Итальянская газета Il Messaggero сообщает, что к чемпионату Европы 2032 года будет построено более современное и функциональное сооружение.

    Стадион "Сан-Сиро" был построен в 1926 году и дважды реконструирован (1956, 1989). Он может вместить более 80 тысяч зрителей. Стадион принимал матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов, чемпионата Европы 1980 года, два финала Кубка европейских чемпионов и два решающих матча Лиги чемпионов.

    Отметим, что 6 февраля 2026 года на "Сан-Сиро" пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.

    Милан стадион снос здания

    Последние новости

    09:02

    В Баку 27-летний парень скончался в ДТП

    Происшествия
    08:56

    АБР: Экономический рост на Южном Кавказе и в ЦА в 2025 году ускорится до 5,5%

    Финансы
    08:55

    Стадион "Сан-Сиро" в Милане будет снесен

    Футбол
    08:40

    В Сумской области Украины семья с двумя детьми погибла из-за удара дрона

    Другие страны
    08:29

    При столкновении двух автомобилей на трассе Ходжасан-Локбатан погиб человек

    Происшествия
    08:24

    На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:11

    В Китае в результате отравления парами серной кислоты погибли пять человек

    Другие страны
    08:01

    Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    08:00

    III Игры СНГ: Сегодня будут проведены соревнования по семи видам спорта

    Индивидуальные
    Лента новостей