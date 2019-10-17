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Стадион матча Словакия - Азербайджан сменился

Стадион матча Словакия - Азербайджан сменился

Сменился стадион выездного матча сборной Азербайджана против Словакии в отборочном раунде ЕВРО-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Словацкого футбольного союза, встреча не состоится на Национальном футбольном стадионе в Братиславе, как планировалось ранее.

УЕФА утвердил, что матч пройдет на Стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве.

Причина связана с неудовлтворительным состоянием травяного покрытия на стадионе в Братиславе.

Отметим, что предстоящий 19 ноября матч Словакия-Азербайджан начнется в 23:45 по бакинскому времени. 

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