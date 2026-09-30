Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

Компания "Электропромышленность Сербии", сербское государственное газовое предприятие Srbijagas и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили акционерное соглашение, направленное на реализацию проекта возведения газовой электростанции комбинированного цикла в городе Ниш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Сербии.

Новость обновляется