Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише
Энергетика
- 30 сентября, 2026
- 17:06
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Компания "Электропромышленность Сербии", сербское государственное газовое предприятие Srbijagas и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили акционерное соглашение, направленное на реализацию проекта возведения газовой электростанции комбинированного цикла в городе Ниш.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Сербии.
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