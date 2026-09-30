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    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 17:06
    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

    Компания "Электропромышленность Сербии", сербское государственное газовое предприятие Srbijagas и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили акционерное соглашение, направленное на реализацию проекта возведения газовой электростанции комбинированного цикла в городе Ниш.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Сербии.

    Новость обновляется

    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише
    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише
    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише
    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише
    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише
    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
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    Serbiya və Azərbaycan Nişdə qaz elektrik stansiyasının inşası ilə bağlı müqavilə imzalayıb
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    Serbia and Azerbaijan sign agreement to build gas-fired power plant in Nis
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