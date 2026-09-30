Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча
- 30 сентября, 2026
- 17:09
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Главный тренер сборной Лихтенштейна Конрад Фюнфштюк назвал Азербайджан фаворитом предстоящего матча группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Баку.
"С предыдущего матча прошло три дня. Перед приездом сюда мы играли с Мальтой. С нетерпением ждем завтрашней игры. Мы подготовились так, как хотели. Постараемся добиться хорошего результата", - сказал 45-летний специалист.
Фюнфштюк отметил, что изучил матч Литва - Азербайджан (1:1), и назвал хозяев поля фаворитом, отметив хороших игроков соперника в полузащите и атаке.
"В составе сборной Азербайджана есть игроки Лиги чемпионов. Лихтенштейн - одна из самых маленьких стран мира. Фаворит - соперник, но мы готовы сделать все возможное", - добавил тренер.
Матч Азербайджан - Лихтенштейн в группе 2 дивизиона D Лиги наций пройдет завтра в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.