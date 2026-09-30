Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

    Футбол
    • 30 сентября, 2026
    • 17:09
    Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

    Главный тренер сборной Лихтенштейна Конрад Фюнфштюк назвал Азербайджан фаворитом предстоящего матча группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Баку.

    "С предыдущего матча прошло три дня. Перед приездом сюда мы играли с Мальтой. С нетерпением ждем завтрашней игры. Мы подготовились так, как хотели. Постараемся добиться хорошего результата", - сказал 45-летний специалист.

    Фюнфштюк отметил, что изучил матч Литва - Азербайджан (1:1), и назвал хозяев поля фаворитом, отметив хороших игроков соперника в полузащите и атаке.

    "В составе сборной Азербайджана есть игроки Лиги чемпионов. Лихтенштейн - одна из самых маленьких стран мира. Фаворит - соперник, но мы готовы сделать все возможное", - добавил тренер.

    Матч Азербайджан - Лихтенштейн в группе 2 дивизиона D Лиги наций пройдет завтра в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Лига наций УЕФА Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова Лихтенштейн
    Lixtenşteyn millisinin baş məşqçisi Konrad Fyunfştyuk: "Azərbaycan qarşılaşmanın favoritidir"
    Liechtenstein coach: Azerbaijan are favorites for the match
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:22
    Фото

    На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3

    Армия
    17:19
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"

    Армия
    17:16

    Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человек

    Другие страны
    17:15
    Фото

    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Армия
    17:09

    Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

    Футбол
    17:06
    Фото

    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

    Энергетика
    17:03
    Фото

    Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026

    Армия
    17:00

    Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    17:00
    Фото

    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

    Армия
    Лента новостей