Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

Главный тренер сборной Лихтенштейна Конрад Фюнфштюк назвал Азербайджан фаворитом предстоящего матча группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Баку.

"С предыдущего матча прошло три дня. Перед приездом сюда мы играли с Мальтой. С нетерпением ждем завтрашней игры. Мы подготовились так, как хотели. Постараемся добиться хорошего результата", - сказал 45-летний специалист.

Фюнфштюк отметил, что изучил матч Литва - Азербайджан (1:1), и назвал хозяев поля фаворитом, отметив хороших игроков соперника в полузащите и атаке.

"В составе сборной Азербайджана есть игроки Лиги чемпионов. Лихтенштейн - одна из самых маленьких стран мира. Фаворит - соперник, но мы готовы сделать все возможное", - добавил тренер.

Матч Азербайджан - Лихтенштейн в группе 2 дивизиона D Лиги наций пройдет завтра в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.