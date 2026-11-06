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    Папоян: После вступления Армении в ЕАЭС дефицит торговли с РФ вырос до $2 млрд

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 12:36
    Папоян: После вступления Армении в ЕАЭС дефицит торговли с РФ вырос до $2 млрд

    После вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) отрицательное сальдо страны во внешней торговле с Россией выросло до $2 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян в парламенте.

    "До вступления в ЕАЭС отрицательное сальдо во внешней торговли Армении с Россией составляло около $700 млн, а сегодня оно достигло $2 млрд. Вместо денег мы получили товары", - отметил он.

    Он также считает необоснованными ограничения, введенные РФ в отношении армянских предпринимателей.

    "Не предполагалось, что доступ армянских производителей на российский рынок будет необоснованно ограничиваться ради того, чтобы некоторые политические силы в Армении смогли набрать несколько процентов голосов и попасть в Национальное собрание (на парламентских выборах в июне 2026 года - ред.). Мы считаем, что необоснованные ограничения должны быть сняты как можно скорее", - подчеркнул Папоян.

    По его словам, выход Армении из ЕАЭС может замедлить рост экономики страны примерно на 1,5%. Непосредственное влияние выхода из ЕАЭС на экономический рост может составить около 0,6 процентного пункта. Таким образом, если прогнозируемый рост экономики составляет 6,6%, то после выхода из союза он может замедлиться до 6%. Однако при возникновении дополнительных негативных факторов, в частности введении таможенных пошлин, которые могут затруднить торговлю, экономический рост может замедлиться до 5%.

    Отметим, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.

    "Мы не начали подготовку для выхода из ЕАЭС. Мы начали подготовку к формированию альтернативы, чтобы народ имел возможность принять решение. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС", - сказал он и добавил, что Армения в 2027-2028 годах обратится с заявкой на членство в Евросоюзе.

    Геворг Папоян Торговый баланс Российско-армянские отношения Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
    Papoyan: Ermənistan Aİİ-yə qoşulduqdan sonra Rusiya ilə ticarət kəsiri 2 milyard dollara qədər artıb
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