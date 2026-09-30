Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 17:00
    Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

    Новым генеральным директором и председателем Совета директоров Green Energy Corridor Power Company (GECO) назначен Юсиф Гайибов.

    Как сообщает Report, кандидатура нового главы была предложена Министерством энергетики Азербайджана и ОАО "АзерЭнержи", выступающим акционером GECO. Фактически он приступил к исполнению обязанностей с середины сентября, тогда как официальное вступление в должность на де-юре основе ожидается в начале ноября.

    На этом посту он сменил Фархада Мамедова, который недавно по указу президента Азербайджана был утвержден членом Совета по телерадиовещанию.

    До нового назначения Ю. Гайибов работал начальником отдела взаимодействия с международными финансово-кредитными институтами "АзерЭнержи".

    Напомним, что реализация данного проекта предусмотрена в контексте соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и транспортировки "зеленой энергии", заключенного в 2022 году в Бухаресте между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Этот документ стал важным этапом на пути формирования зеленого энергетического коридора в европейском направлении.

    Совместное предприятие по проекту зеленого коридора Каспий-Черное море-Европа было создано на базе меморандума о взаимопонимании, подписанного 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном. Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшей инфраструктурной инициативой, призванной обеспечить прямую связь между Грузией и Румынией, а также объединить энергетические системы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.

    Протяженность подводного кабеля составит 1 115 км под водой и 40 км по суше, рабочее напряжение - 525 кВ, передаваемая мощность - 1 300 МВт. Завершение прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря запланировано на 2032 год. Проект внесен в перечень "Проектов взаимного интереса" (PMI) Евросоюза. Европейская комиссия планирует выделить на его реализацию 2,3 млрд евро.

    Юсиф Гайибов Фархад Мамедов GECO Энергокоридор Black Sea Energy ОАО Азерэнержи
    "Green Energy Corridor Power Company"ə yeni rəhbər təyin olunub
    Head of joint venture for Black Sea submarine cable project replaced
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:22
    Фото

    На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3

    Армия
    17:19
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"

    Армия
    17:16

    Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человек

    Другие страны
    17:15
    Фото

    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Армия
    17:09

    Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

    Футбол
    17:06
    Фото

    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

    Энергетика
    17:03
    Фото

    Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026

    Армия
    17:00

    Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    17:00
    Фото

    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

    Армия
    Лента новостей