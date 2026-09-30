Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

Новым генеральным директором и председателем Совета директоров Green Energy Corridor Power Company (GECO) назначен Юсиф Гайибов.

Как сообщает Report, кандидатура нового главы была предложена Министерством энергетики Азербайджана и ОАО "АзерЭнержи", выступающим акционером GECO. Фактически он приступил к исполнению обязанностей с середины сентября, тогда как официальное вступление в должность на де-юре основе ожидается в начале ноября.

На этом посту он сменил Фархада Мамедова, который недавно по указу президента Азербайджана был утвержден членом Совета по телерадиовещанию.

До нового назначения Ю. Гайибов работал начальником отдела взаимодействия с международными финансово-кредитными институтами "АзерЭнержи".

Напомним, что реализация данного проекта предусмотрена в контексте соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и транспортировки "зеленой энергии", заключенного в 2022 году в Бухаресте между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Этот документ стал важным этапом на пути формирования зеленого энергетического коридора в европейском направлении.

Совместное предприятие по проекту зеленого коридора Каспий-Черное море-Европа было создано на базе меморандума о взаимопонимании, подписанного 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном. Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшей инфраструктурной инициативой, призванной обеспечить прямую связь между Грузией и Румынией, а также объединить энергетические системы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.

Протяженность подводного кабеля составит 1 115 км под водой и 40 км по суше, рабочее напряжение - 525 кВ, передаваемая мощность - 1 300 МВт. Завершение прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря запланировано на 2032 год. Проект внесен в перечень "Проектов взаимного интереса" (PMI) Евросоюза. Европейская комиссия планирует выделить на его реализацию 2,3 млрд евро.