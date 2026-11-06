КСИР сообщил о пожаре на двух танкерах после подрыва на минах в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах при попытке пройти через Ормузский пролив по несогласованным маршрутам, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении КСИР.

По утверждению иранской стороны, один танкер находился в восточной части пролива, другой - непосредственно в проливе. Оба судна прекратили движение.

"Эти два танкера отключили все системы навигации и идентификации и пытались выйти при поддержке американских военных. После подрыва на минах они загорелись и остановились", - говорится в заявлении.

КСИР вновь заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения семи условий, выдвинутых Вашингтону. В корпусе также утверждают, что попытки американских военных провести танкеры по несогласованным и заминированным участкам будут заканчиваться неудачей.