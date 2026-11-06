Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В аграрной сфере будет применяться новый механизм налогового стимулирования

    АПК
    • 06 ноября, 2026
    • 12:40
    В аграрной сфере будет применяться новый механизм налогового стимулирования

    В аграрной сфере Азербайджана с 1 января 2027 года будет применяться новый механизм налогового стимулирования.

    Как передает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Орхан Назарли на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, полное освобождение от налогов, применявшееся в аграрной сфере долгие годы, отменяется, и с 1 января 2027 года на 5 лет его заменит механизм 90%-ной льготы. "То есть лишь 10% дохода производителя будут подлежать налогообложению. Кроме того, освобождение от упрощенного налога сохранится еще на 5 лет", - сказал Назарли.

    Он добавил, что использование сельскохозяйственных льгот будет обусловлено учетом в Электронной сельскохозяйственной информационной системе и декларированием операций в налоговых отчетах.

    "На предстоящий год также предлагается введение импортной льготы для сектора животноводства - импорт животных для откорма будет освобожден от НДС на 3 года", - отметил глава ГНС.

    Сельское хозяйство Азербайджана Налогообложение Государственная налоговая служба Азербайджана Орхан Назарли
    Aqrar sahədə yeni vergi stimullaşdırılması mexanizmi tətbiq olunacaq
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    04:15
    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном
    Другие страны
    Лента новостей