В аграрной сфере будет применяться новый механизм налогового стимулирования

В аграрной сфере Азербайджана с 1 января 2027 года будет применяться новый механизм налогового стимулирования.

Как передает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Орхан Назарли на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, полное освобождение от налогов, применявшееся в аграрной сфере долгие годы, отменяется, и с 1 января 2027 года на 5 лет его заменит механизм 90%-ной льготы. "То есть лишь 10% дохода производителя будут подлежать налогообложению. Кроме того, освобождение от упрощенного налога сохранится еще на 5 лет", - сказал Назарли.

Он добавил, что использование сельскохозяйственных льгот будет обусловлено учетом в Электронной сельскохозяйственной информационной системе и декларированием операций в налоговых отчетах.

"На предстоящий год также предлагается введение импортной льготы для сектора животноводства - импорт животных для откорма будет освобожден от НДС на 3 года", - отметил глава ГНС.