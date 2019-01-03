Роналду первый в мире, кто достиг отметки в 150 млн подписчиков в Инстаграме

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Аккаунт нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети «Инстаграм» собрал 150 миллионов подписчиков.

Как передает Report, 33-летний футболист стал первым в мире, кто покорил такую отметку по количеству подписчиков. Роналду остаётся лидером по числу фолловеров соцсети, опережая американскую певицу и актрису Селену Гомес (144,5 млн подписчиков).

Среди футболистов ближе всего к Роналду по числу подписчиков в «Инстаграме» нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар (108 млн) и форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси (105 млн).