Спортивный директор "Арсенала" хочет покинуть клуб

Спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар может вскоре оставить клуб.

Спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар может вскоре оставить клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, вопросы о причинах его решения остаются открытыми, однако, согласно некоторым источникам, его уход может быть связан с внутренними изменениями в структуре клуба.

Ожидается, что в ближайшее время клуб сделает официальное заявление о его увольнении.

Эду, бывший полузащитник команды, ответственен за подписание таких звездных игроков, как Мартин Эдегор и Деклан Райс. Он также играл решающую роль в трансформации клуба. Гаспар присоединился к Арсеналу в 2019 году, сначала как технический директор, позже получил повышение.