Спортивный директор "Арсенала" хочет покинуть клуб

Спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар может вскоре оставить клуб.
Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, вопросы о причинах его решения остаются открытыми, однако, согласно некоторым источникам, его уход может быть связан с внутренними изменениями в структуре клуба.
Ожидается, что в ближайшее время клуб сделает официальное заявление о его увольнении.
Эду, бывший полузащитник команды, ответственен за подписание таких звездных игроков, как Мартин Эдегор и Деклан Райс. Он также играл решающую роль в трансформации клуба. Гаспар присоединился к Арсеналу в 2019 году, сначала как технический директор, позже получил повышение.