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Спортивный директор "Арсенала" хочет покинуть клуб

Спортивный директор "Арсенала" хочет покинуть клуб Спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар может вскоре оставить клуб.
Футбол
4 ноября 2024 г. 17:35
Спортивный директор Арсенала хочет покинуть клуб

Спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар может вскоре оставить клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, вопросы о причинах его решения остаются открытыми, однако, согласно некоторым источникам, его уход может быть связан с внутренними изменениями в структуре клуба.

Ожидается, что в ближайшее время клуб сделает официальное заявление о его увольнении.

Эду, бывший полузащитник команды, ответственен за подписание таких звездных игроков, как Мартин Эдегор и Деклан Райс. Он также играл решающую роль в трансформации клуба. Гаспар присоединился к Арсеналу в 2019 году, сначала как технический директор, позже получил повышение.

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