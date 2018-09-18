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    "Спортинг" готовится к матчу с "Карабахом"

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Португальский "Спортинг" начал подготовку к матчу с "Карабахом", который состоится в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт португальского клуба, первую тренировку после победы со счетом 3:1 над "Maртиму" пронаблюдали президент клуба Фредерико Варандас и менеджер Роберто Серверо. 

    К тренировкам примкнул и капитан команды Нани, пропустивший из-за травмы матч с "Maртиму". Травмированный форвард Бас Дост все еще восстанавливается. 

    Обе сегодняшние тренировки "Спортинга" будут закрытыми. К подготовке к предстоящему матчу подключатся и полузащитники Бруну Фернандеш и Мигель Луиш. 

    Отметим, что матч между "Спортингом" и "Карабахом" состоится 20 сентября на стадионе "Joze Alvalade" в Лиссабоне. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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