"Спортинг" готовится к матчу с "Карабахом"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Португальский "Спортинг" начал подготовку к матчу с "Карабахом", который состоится в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт португальского клуба, первую тренировку после победы со счетом 3:1 над "Maртиму" пронаблюдали президент клуба Фредерико Варандас и менеджер Роберто Серверо.

К тренировкам примкнул и капитан команды Нани, пропустивший из-за травмы матч с "Maртиму". Травмированный форвард Бас Дост все еще восстанавливается.

Обе сегодняшние тренировки "Спортинга" будут закрытыми. К подготовке к предстоящему матчу подключатся и полузащитники Бруну Фернандеш и Мигель Луиш.

Отметим, что матч между "Спортингом" и "Карабахом" состоится 20 сентября на стадионе "Joze Alvalade" в Лиссабоне. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.