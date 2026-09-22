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    По инициативе Лейлы Алиевой в поселке Бильгя прошла акция по очистке побережья

    Экология
    • 22 сентября, 2026
    • 13:11
    По инициативе Лейлы Алиевой в поселке Бильгя прошла акция по очистке побережья

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на общественном пляже, расположенном в поселке Бильгя, прошла акция по очистке побережья.

    Как сообщает Report, в акции, организованной IDEA в связи с завершением купального сезона под лозунгом "Пусть побережья остаются чистыми!" в рамках Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day), приняли участие более 150 добровольцев.

    В ходе акции с прибрежных территорий было собрано более 2 тонн отходов. Отходы, собранные добровольцами, обеспеченными необходимыми санитарными принадлежностями, были переданы на завод по сортировке твердых бытовых отходов в Балаханы ОАО Təmiz Şəhər.

    Основная цель акции - содействовать поддержанию чистоты морских побережий, повысить внимание к предотвращению загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами и более активно привлекать общественность к охране морских и прибрежных экосистем.

    Отметим, что общественное объединение IDEA регулярно реализует различные просветительские и практические экологические инициативы в направлении охраны биоресурсов Каспийского моря, поддержания чистоты прибрежных территорий и укрепления экологической ответственности в обществе.

    IDEA призывает каждого ответственно относиться к охране природы, беречь чистоту наших побережий и вносить вклад в формирование более здоровой, чистой и устойчивой окружающей среды для будущих поколений.

    Лейла Алиева Общественное объединение IDEA Фонд Гейдара Алиева ОАО Təmiz Şəhər Каспийское море
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bilgəhdə sahilyanı təmizlik aksiyası keçirilib
    Coastal cleanup campaign held in Bilgah at Leyla Aliyeva's initiative

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