В Баку строят новые квартальные котельные

ОАО "Азеристиликтеджиззат" начала строительство новых квартальных котельных в Баку в связи с планами "Азерэнержи" остановить деятельность Бакинского ТЭЦ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в настоящее время теплоснабжение более 200 многоквартирных домов, около 20 тыс. квартир, 18 образовательных, 6 медицинских и 65 других социальных объектов в поселке Ени Ахмедли Хатаинского района обеспечивается за счет тепловой энергии Бакинского ТЭЦ.

В связи с намерением "Азерэнержи" прекратить работу этого центра принято решение о реконструкции инфраструктуры и строительстве современных квартальных котельных. Государственный проектный институт "Азердовлетлайиха" подготовил проекты по 16 объектам.

В рамках инвестиционной программы на 2026 год начата модернизация двух тепловых пунктов на проспекте Гянджа в Хатаинском районе. Также начаты работы по модернизации котельной №129 в Ясамальском районе.

Общая мощность реконструируемых и модернизируемых котельных составит 18 Гкал/час, что позволит обеспечить качественное и устойчивое теплоснабжение 46 жилых домов, 3 детских садов, 2 медицинских и более 20 других объектов. Работы планируется завершить до начала нового отопительного сезона.

Отметим, что в 2024 году полностью модернизированы 5 котельных, в 2025 - 7. Они обеспечивают теплом 106 жилых домов, 16 образовательных и медицинских учреждений.