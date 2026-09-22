В Польше задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 17-летнего подростка, подозреваемого в подготовке нападений на школу и мечеть. При обыске у него обнаружили холодное оружие и материалы с нацистской символикой.

Как сообщает Report со ссылкой на польский портал RMF24, задержанному гражданину Польши Павелу Г. предъявлены обвинения в совершении трех преступлений.

Подростка обвиняют в участии в организованной преступной группе, целями которой были, в частности, террористическая деятельность, а также пропаганда фашизма и нацизма.

Ему также вменяют публичное разжигание ненависти по признакам национальной, этнической, расовой и религиозной принадлежности.

Третий пункт обвинения связан с подготовкой убийства нескольких человек. По данным следствия, подозреваемый планировал приобрести оружие, боеприпасы и военное снаряжение.

Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили ножи, штык от винтовки, книги, нашивки и другие материалы с фашистской и нацистской символикой.

На электронных устройствах подростка была найдена переписка, в которой обсуждались планы нападений на школу и мечеть, а также приобретение оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

Подозреваемый не признал вину и отказался давать показания. Суд поместил его под стражу на три месяца. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.