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    В Польше задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 14:02
    В Польше задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети

    Агентство внутренней безопасности Польши задержало 17-летнего подростка, подозреваемого в подготовке нападений на школу и мечеть. При обыске у него обнаружили холодное оружие и материалы с нацистской символикой.

    Как сообщает Report со ссылкой на польский портал RMF24, задержанному гражданину Польши Павелу Г. предъявлены обвинения в совершении трех преступлений.

    Подростка обвиняют в участии в организованной преступной группе, целями которой были, в частности, террористическая деятельность, а также пропаганда фашизма и нацизма.

    Ему также вменяют публичное разжигание ненависти по признакам национальной, этнической, расовой и религиозной принадлежности.

    Третий пункт обвинения связан с подготовкой убийства нескольких человек. По данным следствия, подозреваемый планировал приобрести оружие, боеприпасы и военное снаряжение.

    Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили ножи, штык от винтовки, книги, нашивки и другие материалы с фашистской и нацистской символикой.

    На электронных устройствах подростка была найдена переписка, в которой обсуждались планы нападений на школу и мечеть, а также приобретение оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

    Подозреваемый не признал вину и отказался давать показания. Суд поместил его под стражу на три месяца. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Борьба с терроризмом Польша
    Polşada məktəbdə və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən yeniyetmə saxlanılıb

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