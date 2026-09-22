Araz Supermarket уличили в продаже товара дороже указанной цены

В отношении сети Araz Supermarket составлен протокол об административном правонарушении после выявления продажи продуктов по цене выше указанной.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, нарушение обнаружили в ходе проверки магазина.

Проверка была проведена сотрудниками подразделений Агентства по защите прав потребителей.

Установлено, что один из продовольственных товаров был продан покупателю дороже цены, указанной на нем.

Тем самым Araz Supermarket нарушил требования пункта 1 статьи 13 закона "О защите прав потребителей".

В действиях компании выявлены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках - обман потребителей в незначительном размере при расчете за товар.

По итогам проверки в отношении компании оформлен административный протокол.