Вернувшимся в село Шукюрбейли Джебраильского района семьям вручили ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

Семьям бывших вынужденных переселенцев, вернувшимся в село Шукюрбейли Джебраильского района, вручены ключи от новых домов.

Как сообщает Report, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.

Сотрудники ANAMA провели инструктаж для семей, рассказав об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что на этом этапе в село Шукюрбейли Джебраильского района на постоянное место жительства вернулись 24 семьи в составе 148 человек.

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В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в город Ханкенди, поселок Керкеджахан Ханкенди, села Тезебина, Ханюрду, Ханабад и Баллыджа Ходжалинского района, села Венгли, Чапар и Нижний Оратаг Агдеринского района, а также село Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщает Report, ранее эти семьи временно были расселены в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе 3 семьи (13 человек) возвращаются в Ханкенди, 5 семей (22 человека) - в поселок Керкеджахан, 7 семей (31 человек) - в село Тезебина, 5 семей (22 человека) - в село Ханюрду, 2 семьи (10 человек) - в село Ханабад, 1 семья (4 человека) - в село Баллыджа, 4 семьи (14 человек) - в село Венгли, 4 семьи (11 человек) - в село Чапар, 4 семьи (9 человек) - в село Нижний Оратаг и 24 семьи (148 человек) - в село Шукюрбейли.

Жители, возвращающиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров, освободивших наши земли от оккупации, и пожелали упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.