"Спартак" заключил долгосрочный контракт с азербайджанским футболистом

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Российский "Спартак" оформил трансфер азербайджанского футболиста Аяза Гулиева.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, московская команда заключила с 23-летним полузащитником долгосрочное соглашение.

Детали не разглашаются.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Спартаку" в 1 млн евро, а футболист по условиям личного контракта будет получать 1,2 млн евро в год.

Отметим, что в начале сезона А.Гулиев перешел в "Ростов" из "Спартака", воспитанником которого является.

Он также надевал форму сборной России по футболу U21. На данный момент на повестке стоит вопрос привлечения его в основную сборную Азербайджана.