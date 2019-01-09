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    "Спартак" заключил долгосрочный контракт с азербайджанским футболистом

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Российский "Спартак" оформил трансфер азербайджанского футболиста Аяза Гулиева. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, московская команда заключила с 23-летним полузащитником долгосрочное соглашение.  

    Детали не разглашаются.

    Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Спартаку" в 1 млн евро, а футболист по условиям личного контракта будет получать 1,2 млн евро в год.

    Отметим, что в начале сезона А.Гулиев перешел в "Ростов" из "Спартака", воспитанником которого является. 

    Он также надевал форму сборной России по футболу U21. На данный момент на повестке стоит вопрос привлечения его в основную сборную Азербайджана. 

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