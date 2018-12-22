 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Спартак" договорился о трансфере азербайджанского футболиста

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский футболист Аяз Гулиев вернется в российский "Спартак".

    Как сообщает Report со ссылкой на Soccernews.ru, трансфер 22-летнего игрока из клуба "Ростов" обойдется московскому клубу в 60 млн рублей (примерно 770 тыс. евро).

    Напомним, что Гулиев является воспитанником "Спартака" и находился в структуре клуба с 2013 по 2018 год. В этом сезоне Гулиев провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Сейчас на повестке дня его привлечение в сборную Азербайджана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi