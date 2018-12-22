"Спартак" договорился о трансфере азербайджанского футболиста

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский футболист Аяз Гулиев вернется в российский "Спартак".
Как сообщает Report со ссылкой на Soccernews.ru, трансфер 22-летнего игрока из клуба "Ростов" обойдется московскому клубу в 60 млн рублей (примерно 770 тыс. евро).
Напомним, что Гулиев является воспитанником "Спартака" и находился в структуре клуба с 2013 по 2018 год. В этом сезоне Гулиев провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Сейчас на повестке дня его привлечение в сборную Азербайджана.
Təbriz QuliyevАвтор новости